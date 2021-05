CdS – Inter, summit rinviato a campionato finito. Oaktree punto di partenza

Tecnico, presidente e dirigenti non hanno ancora fatto il punto della situazione per programmare il futuro

Il tanto atteso summit tra il presidente Steven Zhang, il tecnico Antonio Conte e i vertici dirigenziali dell'Inter è slittato nuovamente: le parti si ritroveranno a campionato finito per fare il punto della situazione e programmare il futuro. Come scrive il Corriere dello Sport, la questione verrà affrontata quanto prima: "Con il finanziamento firmato giovedì, ma la prima parte del bonifico da parte di Oaktree non ancora arrivata, il venerdì in casa dell'Inter è filato via senza scossoni. Steven Zhang era alla Pinetina per shooting fotografici e altri impegni, ma non c'è stato il tanto atteso incontro tra il presidente e il tecnico Conte perché l'ad Marotta era a Roma per questioni legate alla Figc.