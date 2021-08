Inter, svelato il sogno proibito di Inzaghi: “Ha indicato questo nome da tempo”

Calciomercato.com svela chi è il vero sogno di mercato per il nuovo tecnico dell'Inter: è necessaria però un'uscita

Per un tecnico come Simone Inzaghi gli uomini di fascia sono fondamentali per il proprio sviluppo di gioco. Ecco perché, come svela Calciomercato.com, il nuovo tecnico dell'Inter avrebbe indicato al club il nome di Marcos Alonso come vero e proprio sogno sul mercato. Ma, racconta il portale, i mancati affondi per Ivan Perisic: "stanno tarpando le ali al sogno attualmente proibito di Inzaghi per completare la batteria degli esterni. Marcos Alonso è il nome che l'ex tecnico della Lazio ha indicato da tempo agli uomini mercato dell'Inter per la posizione di esterno mancino, ma il Chelsea risulta essere cliente molto scomodo in sede di trattativa e poco propenso a concedere sconti. Il calciatore spagnolo costa circa 20 milioni di euro e solo una cessione, un prezzo attualmente non alla portata dell'Inter".