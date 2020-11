SM – Inter, svolta clamorosa? Conte ha provato una novità negli ultimi allenamenti

Antonio Conte è alle prese con diverse situazioni da risolvere per invertire la rotta dell’Inter. In Champions e in campionato la squadra deve ritrovare i risultati per recuperare il terreno perso. Il tecnico, come riportato da Sport Mediaset, sta principalmente pensando ad una possibile soluzione per arginare i problemi in difesa.

E, conoscendo l’integralismo che lo ha sempre contraddistinto, l’aggiornamento da Appiano Gentile apre ad uno scenario davvero inatteso: “Negli ultimi allenamenti ha iniziato a provare la difesa a quattro e già dalle prossime gare non è esclusa una clamorosa svolta”, spiega l’inviato.