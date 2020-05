Inter, nuova idea per la fascia destra: nel mirino un baby talento del Panathinaikos

L’Inter prosegue nella sua ricerca di esterni che possano alzare il livello della formazione di Antonio Conte: sono tanti i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra, dal sogno Chiesa passando per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea e Semedo ed Emerson Royal del Barcellona. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club di viale della Liberazione avrebbe messo nel mirino anche un giovanissimo talento del Panathinaikos:

“E’ più giovane – 2001 – e ha esordito (con gol) in prima squadra poco prima del lockdown del calcio europeo, il 16 febbraio, l’esterno destro Georgios Vagiannidis, gioiellino del vivaio del Panathinaikos e alle prese con un difficile rinnovo di contratto in scadenza a fine annata 2019-20. In Grecia sono certi che dietro ci sia l’Inter, fiondatasi sul ragazzo dopo le ottime relazioni arrivate dagli osservatori“.