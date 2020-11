CdS – Inter, oggi nuovi tamponi ad Appiano: particolare attenzione su Gagliardini

Inizia una nuova settimana in casa Inter. Giornata di tamponi per i calciatori rimasti ad Appiano Gentile, in attesa di accogliere nei prossimi giorni il resto della rosa che man mano tornerà dagli impegni per le nazionali. Il Corriere dello Sport spiega: “Mattinata di ripresa, oggi, con vista sul Torino sebbene l’Inter sia ancora molto incompleta. I rientri scaglionati dalle nazionali, tra mercoledì e giovedì con voli charter, è facile pensare che determinino le scelte di formazione per domenica a San Siro. Soprattutto perché tre giorni più tardi è in scaletta una partita da non sbagliare contro il Real Madrid. Una notte che avrà il sapore del dentro o fuori, mentre la variabile del Covid è sempre dietro l’angolo. Tant’è che oggi ad Appiano Gentile verranno nuovamente testati i giocatori dell’Inter, con una particolare attenzione su Gagliardini che ha lasciato anzitempo il ritiro dell’Italia per una sospetta positività. Tutta da accertare con i tamponi odierni. Al momento ci sono Brozovic – già tornato a Milano – e Padelli tra i sicuri contagiati”.