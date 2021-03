CdS – Inter, altri tamponi dopo l’ultima positività. Italiani in nazionale se…

L'aggiornamento sulla situazione in casa nerazzurra in attesa degli esiti dell'ultima tornata di tamponi

L'Inter attende a ore l'esito dell'ultima tornata di tamponi. La squadra è tornata ad allenarsi, ma la positività emersa ieri nel gruppo squadra tiene in apprensione i nerazzurri. Spiega il Corriere dello Sport: "Il gruppo-squadra prosegue il suo allenamento. Uniche uscite consentite da casa per andare alla Pinetina, dove ieri, oltre ad una doppia seduta (testimoniata da Conte sul profilo Instagram), è stato effettuato un altro giro di test molecolari. L’esito è atteso per oggi e se non ci saranno nuove positività, come previsto, Bastoni, Barella e Sensi raggiungeranno la Nazionale. Per sicurezza, comunque, alla luce della positività registrata lunedì, esterna sia ai giocatori sia allo staff tecnico, anche oggi e domani ci sarà una doppia tornata di tamponi. Allenamento, invece, nel pomeriggio".