CorSera – Eriksen, si chiude a ore: ecco il passo decisivo e i tempi dell’arrivo a Milano

Il sogno potrebbe presto diventare realtà e i tifosi dell’Inter potranno finalmente abbracciare Christian Eriksen. Accordo non ancora trovato col Tottenham, ma i due club sono più che mai vicini e la chiusura è attesa a breve.

“I telefoni sono bollenti, i contatti continui, la fiducia in aumento. L’intermediario dell’operazione, Frank Trimboli, è sbarcato a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra e limare l’offerta da presentare ai londinesi. Partiti da una proposta di 15 milioni come base fissa, i nerazzurri si sono spinti fino a 18 inserendo i bonus. La distanza rispetto alla richiesta degli inglesi di 20 è minima, ecco perché nei colloqui intercorsi sull’asse Milano-Londra nella giornata di ieri si è provato a limare le ultime divergenze. L’attesa fumata bianca non è ancora arrivata ma tutti gli indizi conducono a un’imminente chiusura dell’operazione alzando la parte variabile a 5 milioni così da soddisfare le pretese del presidente Levy. Servirà ancora qualche giorno ma all’inizio della prossima settimana il giocatore sarà a Milano“, questo l’aggiornamento del Corriere della Sera.