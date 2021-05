Sky – L’Inter ha fatto un tentativo per Allegri. Juve in vantaggio. Ma c’è il fronte Real

Dopo l'addio di Conte arrivano indiscrezioni sul possibile sostituto e c'è anche l'ex tecnico bianconero tra i nomi presi in considerazione

"L'Inter ha fatto un tentativo per Allegri sicuramente. Come sia andato per il momento non lo sappiamo". A Skysport Luca Marchetti ha parlato dell'allenatore italiano che si trova al centro degli interessi della Juventus e dell'Inter.

Ma una notizia dalla Spagna apre ad un altro fonte. Zidane avrebbe comunicato al Real che non sarà l'allenatore del Real la prossima stagione e si apre il fronte del club spagnolo per l'allenatore che ha già trattato, con diversi colloqui, con la società di Madrid. "Scegliere in 48 ore non sarà semplice e i tempi si allungheranno. Il club nerazzurro è al momento più indietro rispetto alla Juve su Allegri", ha spiegato il giornalista. Ma ora si riapre il fronte Madrid anche per Max.