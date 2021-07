Inter, primo tentativo per Petagna: proposto un prestito, ma il Napoli si oppone

La dirigenza interista cerca un vice Lukaku: tra i profili presi in considerazione c'è anche l'attaccante azzurro

Fabio Alampi

Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter (al netto delle disponibilità finanziarie) c'è un attaccante in grado di permettere a Lukaku di tirare il fiato in alcune occasioni. Tra i nomi valutati dalla dirigenza interista c'è anche quello di Andrea Petagna. Uno che, per caratteristiche fisiche, per certi versi può ricordare il bomber belga. Tuttavia il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, non intende privarsi del giocatore. O quanto meno non alle condizioni proposte dal club nerazzurro:

"L'Inter vuole Andrea Petagna. Anzi lo vorrebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto: il Napoli, però, non è per niente d'accordo. Nada. Niente da fare: il club ha bloccato la partenza dell'attaccante, del centravanti che in questo momento ha un ruolo fondamentale considerando l'infortunio di Mertens e anche le prospettive future".

La risposta del Napoli

"Petagna non può andare, non può essere lasciato andare a cuor leggero: sia per esigenze tecniche, come dicevamo, ma anche per una valutazione legata agli aspetti economici. Ovvero: l'Inter non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto, e ciò significa che non sarebbe una vera e propria cessione; lo stipendio di Andrea non è tra i più ingenti della rosa e anzi rientra in certi parametri ritenuti soddisfacenti in un clima di ridimensionamento del monte stipendi; e soprattutto andrebbe sostituito con un elemento affidabile, professionale e d'esperienza quanto lui.

È vero che magari non parte in prima linea, e magari è anche vero che la prospettiva di lanciarsi in una nuova sfida con i campioni d'Italia lo stimolerebbe, ma allo stato attuale l'idea che Petagna possa fare le valigie è stata categoricamente esclusa dal Napoli".