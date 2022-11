Inter, prime indiscrezioni sulla terza maglia 2023-24: sarà arancione

Trapelano già le prime indiscrezioni su quella che sarà la terza dell'Inter per la prossima stagione, la 2023/24. FootyHeadlines, portale che si occupa proprio di notizie sull'abbigliamento delle società calcistiche, riporta come la maglia away sarà di un colore particolare: arancione, come nella stagione 2000-01 e 2001-02.