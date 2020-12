L’Inter ha cambiato marcia con il terzetto. Gds: “Conferma inevitabile. È l’ora giusta per…”

Contro il Sassuolo l’Inter ha subito poco, è stata solida in difesa come poche volte si è visto in questa stagione. Merito anche del terzetto di difesa composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. In questa prima parte di stagione, Antonio Conte poche volte ha potuto schierare contemporaneamente tutti e tre, ma con loro tre in campo è tutta un’altra storia.

“Ha cambiato marcia: conferma inevitabile, per il terzetto“, spiega la Gazzetta dello Sport. “E rincorsa verso la prima vittoria nel girone: non era mai accaduto che i nerazzurri rimanessero senza successi dopo le prime quattro gare Champions. È l’ora giusta“.

(Gazzetta dello Sport)