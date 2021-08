Sky – Inter, anche con Thuram non tramonta l’ipotesi Insigne: le condizioni di Sanchez…

Anche nel caso in cui l'Inter dovesse prendere Thuram alle sue condizioni (25 mln di euro), ci sarebbe un piccolo tesoretto per Insigne

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, nel caso in cui l'Inter dovesse prendere Thuram alle sue condizioni (25 mln di euro), ci sarebbe un piccolo tesoretto per provare a fare un'offerta al Napoli per Insigne, tenendo conto che le condizioni di Sanchez non sono incoraggianti.