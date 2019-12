Mercato, l’Inter può arrivare a Kulusevski grazie ad un tesoro fino ad oggi inaspettato

Il mercato dell’Inter a gennaio potrebbe essere finanziato dalla cessione definitiva di Gabigol. al Flamengo o ad un altro club europeo. Ma, secondo Tuttosport, il club nerazzurro ha a disposizione un’altra grande fonte di denaro spendibile: “Marotta e

Ausilio

hanno per le mani un altro tesoro, ovvero

Matteo Politano,

che l’Inter vorrebbe utilizzare per l’altro grande obiettivo di gennaio, bloccare

Dejan Kulusevski

per portarlo alla corte di Conte in estate. Per l’esterno – tra i pochi giocatori nel mazzo che ha molto mercato – l’Inter vuole monetizzare: utilizzarlo come parziale contropartita per lo svedese oppure cederlo a una delle tante pretendenti, su tutte la Fiorentina dove Politano ritroverebbe

Beppe Iachini

, allenatore che ne ha esaltato appieno le qualità ai tempi del Sassuolo, cosa impossibile nel 3-5-2 interista dove non serve un giocatore dalle caratteristiche di Politano”.