Inter, Thuram mette la freccia: “Ecco cosa pensa di lui Simone Inzaghi”

Le ultime riflessioni hanno indotto l’Inter, grazie alla sponda di Raiola, agente di Thuram, a effettuare i primi sondaggi con il Borussia Monchengladbach

E' il nome di Marcus Thuram quello che oggi, in casa Inter, sembra essere in pole position per rinforzare il reparto offensivo. Duvan Zapata è infatti irraggiungibile e il club nerazzurro ha virato con forza sul talento francese classe '97. Spiega il Corriere dello Sport: "Il repentino exploit di Thuram, invece, nasce da una serie di considerazioni. Inzaghi, ad esempio, non ha abbandonato l’idea di aggiungere un attaccante di grande prestanza e il francese, alto 192 centimetri per 80 chili di peso, ha decisamente il “physique du role”, oltre a possedere le caratteristiche per agire sia da seconda (nasce come esterno) sia da prima punta, insieme a corsa e velocità per dare una dimensione di profondità alla manovra offensiva.