L’Inter fa sul serio per Thuram. Sky: “Si può chiudere a questa cifra”. E Correa…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il profilo di Thuram resta il favorito per l'Inter. I nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 20 mln di euro contro i 30 chiesti dal Borussia Monchengladbach. Non ci sono conferme sulla clausola rescissoria, che risulta essere scaduta qualche settimana fa mentre risulta evidente come l'intesa tra i due club possa essere trovata a metà strada, attorno a 25 mln di euro.