SM – Inter, Thuram sempre nel mirino ma occhio allo United: pronta offerta da 15 milioni

Marcus Thuram è ormai da tempo nel mirino dell'Inter. Si è mosso nelle ultime settimane Piero Ausilio in persona, volando in Qatar per incontrare l'entourage del calciatore durante il mondiale. Il club nerazzurro vorrebbe approfittare del contratto in scadenza del francese con il Borussia Mönchengladbach, mettendolo sotto contratto a parametro zero per la prossima estate. Bisogna però fare i conti con le altre pretendenti sulle tracce dell'attaccante: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a formalizzare un'offerta da 15 milioni di euro per averlo subito. Riuscirà l'Inter a vincere il braccio di ferro? Servirà tutta l'esperienza e la diplomazia del club di viale della Liberazione.