Inter-Vidal, i nerazzurri tifano Barcellona: la Supercoppa decide il destino del cileno

Una spaccatura interna, tutti contro tutti: da una parte i compagni di squadra e il presidente Bartomeu, dall’altra l’allenatore Valverde e il suo staff. Arturo Vidal divide il Barcellona alla vigilia della semifinale della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Una sfida che potrebbe condizionare il mercato dei blaugrana e anche dell’Inter.

Sì, perché – come scrive il Corriere dello Sport – la vittoria in Supercoppa del Barcellona rafforzerebbe la posizione di Valverde, che vota per l’addio del cileno (tra i due non c’è feeling né a livello tecnico-tattico né umano), mentre in caso di ko potrebbe avere la meglio la teoria di coloro che non vedono di buon occhio le scelte del tecnico. Ecco perché l’Inter tifa per un altro trofeo dei catalani. Poi, però, la trattativa dovrà entrare nel vivo: il Barcellona non considera soddisfacente la proposta di 12 milioni dell’Inter. Ieri qualcuno ha parlato di una nuova offerta dei nerazzurri, che però smentiscono: se ne riparlerà la settimana prossima, quando il Barcellona tornerà dall’Arabia Saudita.