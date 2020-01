Il Barcellona prima di tutto e non gli importa delle corteggiatrici di Vidal, Inter compresa. Le parole di Valverde, alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid in Supercopa. Il tecnico ha ribadito che è un suo giocatore e che gli tornerà utile sia che giochi da titolare sia che vada in panchina. Nel video le sue parole.