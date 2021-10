Inter, i tifosi si confermano al top: nerazzurri in testa alla classifica di presenza media

I tifosi dell'Inter si confermano al primo posto nella classifica di numero di spettatori in media allo stadio in Serie A

I tifosi dell' Inter confermano il grande supporto nei confronti della propria squadra. Secondo i dati del Corriere dello Sport, i sostenitori del club nerazzurro si piazzano in cima alla classifica degli spettatori per media dall'inizio della nuova Serie A 2021/2022.

In questa stagione, l'Inter ha staccato 99.197 biglietti in totale nelle tre gare casalinghe di campionato contro Genoa, Bologna e Atalanta, con una media di 33.066 spettatori a partita. Quasi 5 mila in più in totale del Milan (94.555) e una media di 3.616 in più a partita rispetto alla Roma, che chiude il podio.