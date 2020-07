Inter, pit-stop a Brescia per Tonali? Marotta non vuole aste, ma c’è un motivo se prende tempo

Il calciatore sarebbe anche nel mirino del Milan ma la sensazione è che il presidente del Brescia stia cercando di aumentare la posta in palio. 30-35 mln l’offerta che Marotta vorrebbe fare per il centrocampista tra prestito oneroso e obbligo di riscatto mentre Cellino punterebbe ad ottenere dalla cessione 50 mln.

I rossoneri avranno un budget limitato per il mercato e difficilmente andranno allo scontro con l’Inter in un’asta. I nerazzurri si sentono in vantaggio e già oggi ci potrebbero essere dei passi in avanti: pit-stop a Brescia? Scrive TuttoSport nel suo articolo, sottolineando che l’ad interista starebbe prendendo tempo.

“Da un lato vuole evitare l’asta, ma fra qualche settimana, con l’eventuale retrocessione del Brescia, Cellino avrebbe meno forza economica non potendo pensare di trattenere l’azzurro in Serie B nonostante il contratto fino al 2022”, si legge.

