Inter, torna Zhang e rinnovano i dirigenti: ecco dettagli e tempi di annuncio

In casa Inter non si lavora soltanto sui rinnovi dei calciatori. Tra non molto, infatti, sono attese novità anche sul futuro della dirigenza. TuttoSport di questa mattina ribadisce: "Nelle prossime settimane, ma comunque entro la fine del 2021, verranno annunciati i rinnovi dei dirigenti dell'area sportiva. L'ad Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il responsabile del vivaio Roberto Samaden sono tutti in scadenza nel giugno del 2022. Già a metà giugno, prima di ritornare a Nanchino, avevano ricevuto da parte del presidente Steven Zhang la promessa di veder prolungati i loro accordi".