Inter, nel 2020 trattativa ben impostata per Giroud: “Ecco perché saltò”

Milano era nel destino di Giroud già dal gennaio 2020. Perché anche l'Inter stava monitorando con concreto interesse

Olivier Giroud sta facendo molto bene con la maglia del Milan, a conferma del suo grande talento e del suo status internazionale. Ma il francese sarebbe potuto arrivare anche prima in Italia, magari con un'altra maglia. Spiega infatti Gianluca Di Marzio in Grand Hotel Calciomercato: "Milano era nel suo destino già dal gennaio 2020. Perché anche l'Inter stava monitorando con concreto interesse l'attaccante , tanto che la trattativa era molto ben impostata.

Il passaggio non si concretizzò perché il Chelsea non voleva farlo partire per la mancanza di un sostituto, stesso motivo per cui i sondaggi di Lazio e Juventus rimasero tali. Ma lo stesso gennaio anche il Milan si fiondò sull'attaccante per risollevare le sorti di una stagione fino a quel momento tragica tra l'inizio con Marco Giampaolo e la prima tranche della gestione Pioli. Alla fine si concretizzò il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma Giroud era già nella lista di Paolo Maldini.