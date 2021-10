Scamacca-Raspadori, Inter privilegiata? Lo scenario. Ma un nome sembra sfumare

L'Inter continuerà a tenere gli occhi addosso sui due giovani centravanti ma ci sarà tempo per decidere, in tarda primavera

La dirigenza dell'Inter è stata chiara: l'obiettivo è quello di conquistare la seconda stella. E per farlo il club metterà a disposizione di Inzaghi tutti i mezzi necessari, anche qualche rinforzo nel mese di gennaio. Difficile, però, come spiega La Gazzetta dello Sport, che arrivi uno dei pupilli di Marotta in attacco, ovvero Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori: "Carnevali ha recentemente dichiarato che non si muoveranno a gennaio, anche se gli estimatori aumentano e l'Inter non ha mollato una posizione più o meno privilegiata.