L’Inter continua a seguire i talenti giovani. I nerazzurri, riporta Gianluca Di Marzio, sono infatti in trattativa con il Verona per l’attaccante estone Oliver Jurgens. Il talento classe 2003 ha giocato da gennaio nell’Under 17 della Roma, segnando 4 gol in 4 partite.

“Si tratta ora per il sì definitivo che porterebbe Jurgens in maglia nerazzurra. L’attaccante 17enne piace anche a Valencia e Leicester“, sottolinea Di Marzio.