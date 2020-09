Inter, Vagiannidis, Botis e Iliev: contratti depositati. Futuro prenotato, in attesi dei colpi

I colpi, dopo le cessioni, arriveranno, tra sogni e nomi già in rampa di lancio per vestire nerazzurro. Intanto, però, l’Inter non sta di certo a guardare e in questo mercato ha già messo a segno alcuni acquisti da non sottovalutare. Perché, oltre al riscatto di Sensi (che, dopo gli infortuni di questa stagione, potrà finalmente in pianta stabile essere una colonna della squadra di Conte) e all’acquisto di Hakimi, già depositato, i nerazzurri hanno portato a casa qualche ottimo rinforzo, soprattutto con vista sul futuro.

Come per Hakimi, infatti, da Viale della Liberazione hanno depositato anche i contratti di Georgios Vagiannidis (classe 2001), Nikola Iliev (2004) e Nikolaos Botis (2004), tre giovani di grande prospettiva che, prima di finire in nerazzurro, erano inseguiti da molti grandi club europei.

ILIEV – “C’era un forte interesse dell’Ajax, ma i dirigenti nerazzurri hanno chiuso appena il ragazzo ha compiuto 16 anni. Iliev, piede destro, ha fisico e dribbling, ama partire dall’esterno ma sa anche finalizzare“.

VAGIANNIDIS – “Un jolly per tutti i ruoli da esterno. Conte lo valuterà durante il pre-campionato, anche se, complice l’arrivo di Hakimi, l’ex Pana potrebbe andare in prestito. Genoa e Cagliari, infatti, hanno già chiesto informazioni“.

BOTIS – “Farà parte della squadra Primavera. Per il giovane estremo difensore contratto triennale, mentre al Paok Salonicco andranno circa 600mila euro di indennizzo. Anticipata la concorrenza di Milan e Juve”.

(Fonte: gazzetta.it)