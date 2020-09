Inter, ancora tre acquisti: centrocampista, punta ed esterno sinistro. No secco dal Chelsea

Per effettuare il colpo importante e rinforzare la rosa di Conte, l’Inter deve prima trovare acquirenti per i giocatori in vendita e fare cassa con le cessioni.

“Per esempio per Brozovic, per il quale finora oggi ci sono stati solo sondaggi indiretti e nessuna trattativa concreta. Informazioni sul croato le ha chieste il Tottenham e in second’ordine il Bayern, che in quella zona di campo vedrà uscire Thiago Alcantara. Ma oggi è presto per parlare di affare impostato. La speranza del club e dell’allenatore è che da qui in avanti qualcosa si sblocchi. L’Inter ha bisogno ancora di tre acquisti, salvo uscite oggi non programmate: un centrocampista centrale, una quarta punta e un esterno sinistro. Per quest’ultimo l’Inter ha ricevuto un no secco dal Chelsea all’ipotesi di prestito con diritto di riscatto; l’auspicio di Marotta e Ausilio è che il discorso possa cambiare nell’ultima settimana di mercato. Magari qualcosa si muoverà prima per Joao Mario: su di lui Betis e Valencia. Tutto può tornare buono, per fare cassa”, spiega La Gazzetta dello Sport.