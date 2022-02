Inter, non solo Brozovic: “A fine stagione possibili tre rinnovi utilissimi”

Brozovic? L'annuncio dell'avvenuto accordo dovrebbe arrivare a breve per lui e forse anche per altri tre nerazzurri

Archiviato il mercato, il focus dell'Inter è ora incentrato sul futuro dell'organico: la dirigenza dovrà infatti scegliere chi farà parte della squadra che verrà e chi no. Chi sarà sicuramente un pilastro è Marcelo Brozovic, il cui annuncio per il rinnovo, come spiega Il Giorno, è ormai questione di tempo: "L'annuncio dell'avvenuto accordo dovrebbe arrivare a breve per lui e forse anche per Samir Handanovic, capitano e portiere titolare della squadra, dalla prossima stagione possibile vice di André Onana se accetterà di proseguire per un'altra annata quando a luglio arriverà a 38 anni. D'Ambrosio e Ranocchia, allo stesso modo in scadenza, potrebbero invece dover attendere la fine del campionato per siglare un contratto di un altro anno. Finora si sono dimostrati più che affidabili quando chiamati in causa".