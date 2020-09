Skriniar via? Tris di nomi per sostituirlo: dubbio usato sicuro o giovane di prospettiva per l’Inter

L’Inter sta trattando col Tottenham la cessioni di Skriniar. C’è ancora distanza: i nerazzurri chiedono 50 milioni, mentre gli Spurs non sembrano voler andare oltre i 40 milioni cash. Ma c’è ottimismo nell’affare e lunedì le parti si incontreranno di nuovo. Per questo motivo, l’Inter si sta muovendo alla ricerca del sostituto e sono tre i giocatori in lizza per prendere il posto dello slovacco. L’ex Roma Smalling è in uscita dallo United, Milenkovic è l’obiettivo in Serie A e poi la novità Kabak dello Schalke.

“Kabak, in ascesa per prendere il suo posto, sarebbe il quarto turco della storia nerazzurra dopo i fasti di Sukur, Emre e Buruk. A 20 anni ha già giocato due Bundesliga da titolare con Stoccarda e Schalke e, prima ancora, ha messo in cascina 4 presenze in Champions col Galatasaray. In nazionale divide il fronte con Demiral: l’idea di sfidarlo in un derby-scudetto rende ancora più intrigante la faccenda. Il baby turco è entrato nei radar del potentissimo Liverpool, oltre che della Lazio. Ha una valutazione di 40 milioni, ma il prezzo può scendere di molto: lo Schalke vive un momento drammatico dal punto di vista finanziario ed è pronto a vendere l’argenteria di casa pur di sopravvivere. Kabak insidia nelle preferenze il costoso Milenkovic (prezzo 40) e, soprattutto, Smalling. L’inglese costa una ventina, sta continuando ad aspettare che Roma e United trovino l’accordo per un ritorno nella Capitale, ma potrebbe restare in Italia, spostandosi solo un po’ più a nord”, spiega La Gazzetta dello Sport.