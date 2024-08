"Perché il piano di Inzaghi è quello di alternare l’iraniano con Thuram e Lautaro, di togliere minuti alla coppia dei sogni dello scorso anno nell’ottica di una gestione fisica e nervosa migliore di quel che è stato possibile fare in passato. Nessuna, tra le big italiane 2023-24, ha spremuto la sua coppia titolare più di quanto non abbia fatto Inzaghi: 3.461’ per Lautaro, 3.366’ per Thuram. Tanto per rendere l’idea: Arnautovic lo scorso anno con l’Inter ha giocato 1.141’, Sanchez 1.110’.Ecco: con Taremi non andrà così".