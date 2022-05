Sky – Inter, approvata la trimestrale: ricavi +20%, chiusura prevista a -120mln

Il cda di Fc Internazionale ha approvato la trimestrale al 31 marzo 2022. I ricavi sono cresciuti del 20%

Dopo il pesante rosso dello scorso anno, l'Inter torna un minimo a respirare. Sono stati infatti resi noti i numeri del bilancio della prima trimestrale del 2022 e li riporta Sky Sport: "Il cda di Fc Internazionale ha approvato la trimestrale al 31 marzo 2022. I ricavi sono cresciuti del 20%, per via delle cessioni di Hakimi e Lukaku e grazie agli introiti legati alla riapertura dello stadio e ai nuovi sponsor. Si prevede una chiusura del bilancio a -120 milioni, in netto miglioramento rispetto al -246 dell’anno passato. Gli obiettivi del club nerazzurro sono due: chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni e ridurre del 10-15% il monte ingaggi, attualmente intorno ai 185 milioni per squadra e staff".