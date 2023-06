Inter, onda blu a Istanbul: invasione nerazzurra in Turchia. In 25mila all’Ataturk

"L’ultimo tormentone lo senti risuonare ovunque. Qualcuno lo fischietta in aeroporto, mentre è in coda in attesa di avere l’ok al passaporto. Altri lo cantano alla prima occasione, passeggiando liberamente per le strade di Istanbul: «Ehhhh, per la gente che, ama soltanto te. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere…». Già, la missione di Inzaghi e i suoi ragazzi non può non tenere conto di questa incredibile marea nerazzurra che ha invaso la Turchia negli ultimi giorni. Perché nonostante il rispetto che si deve al City di Guardiola, col passare delle ore il popolo interista si è convinto che questa impresa si può davvero fare. E ha alzato l’asticella dell’amore per i colori nerazzurri, facendo cose “turche” anche soltanto per esserci questa sera all’Ataturk", si legge su La Gazzetta dello Sport.