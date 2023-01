Calhanoglu a Inter TV: “Adesso tutto è possibile. Monza? Non sarà un problema se…”

L'Inter deve dare continuità alla preziosa vittoria contro il Napoli e riconfermarsi contro il Monza. Di questo sono perfettamente consapevoli i nerazzurri di Inzaghi. Lo ha ribadito anche Hakan Calhanoglu, analizzando la partita in programma stasera ai microfoni di Inter TV: "La partita contro il Napoli è stata molto importante per noi. Adesso tutto è possibile, in campionato. Anche stasera servono i tre punti. Dobbiamo dimostrare anche oggi, con tutto il rispetto per il Monza. Se giochiamo con la stessa determinazione non sarà un problema".