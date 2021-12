Inter TV, Inzaghi: “Difesa inedita? Ero tranquillo perché vedo come lavorano. Il gruppo…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro lo Spezia a San Siro

Simone Inzaghi aveva parlato di Inter in emergenza ma non preoccupata. Il mister nerazzurro aveva ragione, i tre punti sono arrivati senza problemi. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Difesa inedita? Sono stati molto bravi stasera i ragazzi, su sei difensori ne avevamo fuori 4. Ero tranquillo perché li vedo lavorare, hanno fatto una grande partita. Secondo me abbiamo avuto ordine e organizzazione e non abbiamo concesso nulla allo Spezia. Ho la fortuna di avere una squadra di ragazzi che segue me e il mio staff nel migliore dei modi. Siamo in un'ottima striscia, siamo il migliore attacco. E' un campionato che corre molto veloce, bisogna essere bravi. Tra due giorni siamo già in partenza per Roma, un'altra partita importantissima che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Calhanoglu? Ho giocatori di qualità e quantità, Calhanoglu ha fatto benissimo. D'Ambrosio, Gagliardini, Dimarco... tutti hanno fatto un grandissimo lavoro. Bisogna fare un applauso a questo gruppo. Tutti partecipi? E' motivo d'orgoglio per un allenatore vedere che giocano in questo modo anche quelli che giocano meno. Dobbiamo continuare così e non fermarci. Fare partite come nell'ultimo mese. Da qui a Natale mancano 5 partite molto importanti".