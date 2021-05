CdS – Inter-Udinese, trofeo nelle mani di Zhang. Festa prima del calcio d’inizio

Si avvicina per l'Inter il momento di alzare al cielo il diciannovesimo scudetto della storia

Una gara soltanto separa l'Inter dal mettere le mani sullo scudetto numero 19 della sua storia. I nerazzurri potranno farlo domenica pomeriggio, al triplice fischio del match con l'Udinese, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Ci sarà la festa dei tifosi, prima, con tutte le limitazioni del caso, e poi la consegna del trofeo nelle mani di Steven Zhang. In mezzo, gli ultimi 90’ della stagione – probabilmente senza Barella che ieri si è operato al setto nasale - con l’opportunità di finire a quota 91 punti. Si tratterebbe della seconda miglior prestazione in assoluto per la squadra nerazzurra dopo il bottino di 97 punti raccolto nell’annata 2006/07, con Mancini in panchina. Peraltro, superando i friulani, l’Inter chiuderebbe una sorta di cerchio: avrebbe superato almeno una volta tutte le altre 19 squadre della serie A".