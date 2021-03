Moratti: “La UEFA del ’98 fu bellissima”. Bergomi: “A Mosca Ronaldo galleggiava sul fango”

L'ultima produzione targata Sky Sport e Matteo Marani è dedicata a Ronaldo. L'unico, vero Fenomeno: ecco un'anticipazione

Beppe Bergomi, capitano di quell'Inter, ha ricordato anche la grandiosa partita di Ronaldo in semifinale a Mosca contro lo Spartak: "La vittoria della Coppa UEFA a Parigi la metto in alto. Per me fu una sofferenza, perché ero infortunato e non potei giocare. Avevo giocato tutte le altre partite. Mi viene in mente la semifinale con lo Spartak Mosca, dove ci fu quel gol strepitoso di Ronaldo. Noi affondavamo nel fango, lui galleggiava".