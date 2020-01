Nuovo colpo in prospettiva per l’Inter: il club nerazzurro ha ufficialmente depositato in Lega Calcio il contratto di Andi Hoti, difensore classe 2003 che arriva a Milano a titolo definitivo dallo Zurigo. Svizzero di origini kosovare, Hoti è un centrale dal fisico imponente (supera il metro e 90 di altezza), in grado di giocare all’occorrenza anche da centrocampista davanti alla difesa o da terzino destro.