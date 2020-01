In attesa di capire eventuali aggiornamenti su Vidal o Eriksen, l’Inter è vicina a mettere a segno un colpo per il settore giovanile. Sarebbe ad un passo, infatti, la firma di Andi Hoti, difensore classe 2003 dello Zurigo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Per Hoti, difensore centrale classe 2003, 13 presenze e 3 reti con l’Under 18 del club elvetico.

(Corriere dello Sport)