GdS – Inter, un solo gol nelle ultime 5: ecco il segreto dei nerazzurri

Dagli 8 gol nelle prime 5 giornate all'ottimo score attuale: la fase difensiva nerazzurra è completamente cambiata

I risultati del lavoro di Antonio Conte sono sotto gli occhi di tutti. L'Inter è prima con merito, in attesa del derby di domenica prossima. Lo testimoniano diversi dati elencati dalla Gazzetta dello Sport di oggi: "L’Inter ha il miglior attacco (53), ma anche la terza miglior difesa (24), dietro a Juve (19) e Napoli (21) che hanno una partita in meno. Superato il Milan (25) pure qui. La differenza reti di Conte è nettamente la migliore (30). Skriniar, come media voto (6,33), è secondo solo al bergamasco Djimsiti (6,43). Lo slovacco, caduto in disgrazia, dato in partenza, è tornato una colonna. Skriniar, Eriksen, Perisic: quando un organismo riassorbe cellule finite ai margini vuol dire che è sano. Ma, come ripetono i mister, si difende di squadra non di reparto. Se l’Inter è passata dagli 8 gol nelle prime 5 giornate al solo gol subito nelle ultime 5, è anche perché Perisic fa Eto’o, perché Barella non ha mai smesso di sgobbare, perché sono migliorati i meccanismi di transizione e perché Lukaku fa un lavoro in pressing che Pirlo e Pioli non possono chiedere a CR7 e Ibra".