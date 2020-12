Corsera – Inter, crescere nei match verità. L’uomo per tutte le stagioni è sempre uno. Eriksen…

Questa sera a San Siro andrà in scena Inter-Napoli. Separate da un solo punto, sarà una sfida verità per entrambe le squadre. Gara non semplice per i nerazzurri che nei big match hanno spesso faticato. “I punti sul campo sono gli stessi, ma se per l’Inter è il momento di crescere negli scontri diretti, per il Napoli è l’esame di riparazione, dopo aver sbagliato quello in casa con il Milan e non essersi presentato sul campo della Juventus. Si sfidano due squadre in salute, con obiettivi non troppo diversi“, si legge sul Corriere della Sera.

“Un successo può imprimere un’ulteriore spinta all’Inter che in campionato macina avversari e cerca la quinta vittoria consecutiva. La trasferta di Cagliari ha lasciato Conte senza Sanchez, con Hakimi a disposizione ma non in perfette condizioni, cui si aggiunge Vidal non ancora recuperato, Eriksen che deve ancora metabolizzare il ruolo di mezzala e Sensi da riportare in condizione. L’uomo per tutte le stagioni è sempre Gagliardini”.

(Corriere della Sera)