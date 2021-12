Inter, a giugno può uscire questo big: “L’incasso sarebbe festa enorme a bilancio”

Possibile grande plusvalenza in casa Inter la prossima estate: c'è il nome che potrebbe essere sacrificato sul mercato

E' noto a tutti, ormai, come l'Inter si stia muovendo con grande insistenza su Matthias Ginter, centrale classe '94 che a giugno 2022 si svincolerà dal Borussia Moenchengladbach. Questa mossa, però, potrebbe essere in previsione di un'uscita importante nel reparto difensivo, ovvero quella di Stefan De Vrij. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Se De Vrij andasse via a giugno - a un anno dalla scadenza - e magari ci provasse il Tottenham (di sicuro Conte resta un suo estimatore), anche 40 o 50 milioni sarebbero una grande plusvalenza. Non dimentichiamo che De Vrij arrivò dalla Lazio nel 2018 dopo un braccio di ferro infinito: una cessione a quelle cifre sarebbe una festa enorme per il bilancio. E proprio per questo motivo l'Inter si sta organizzando a zero con Ginter, nella speranza di incassare il via libera definitivo".