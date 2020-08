Sky – Inter, mercato in uscita: offerta Benfica per Joao Mario. Gli altri…

Diversi i nomi da piazzare sul mercato in uscita da parte dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, tra questi, dopo l’addio a Borja Valero, senza dubbio Joao Mario, per il quale in viale della Liberazione valuteranno nei prossimi giorni un’offerta arrivata dal Benfica, ed Ivan Perisic, che potrebbe passare in via definitiva al Bayern Monaco. Non vanno dimenticati Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, due dei titolari di quest’anno, le cui cessioni potrebbero sbloccare definitivamente il mercato in entrata. Il croato potrebbe finire in Germania proprio insieme al suo connazionale. Una sistemazione dovrà trovarla anche Radja Nainggolan. I prossimi giorni saranno decisivi