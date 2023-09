Inter, ecco perché Van De Beek e Pereyra non scaldano. No Monaco per Fofana

Salgono le quotazioni di Davy Klaassen in casa Inter, nome anticipato ieri da FCIN1908.it. Nel casting della società nerazzurra per la mediana, però, nelle ultime ore sono finiti diversi nomi, sottolinea anche il Corriere dello Sport: “E c’è anche un altro nodo da sciogliere in questo ultimo chilometro: la posizione di Agoume. È l’ultimo esubero rimasto in organico e, finora, ha rifiutato ogni possibile destinazione, tanto che, contro il Cagliari era in panchina. Insomma, per avere un settimo uomo là in mezzo, Agoume deve fare le valigie.