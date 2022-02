Inter-Roma, venduti 30mila biglietti. Tifosi pronti per Mou: resta il terzo anello

Grande risposta dei tifosi dell'Inter dopo il derby perso con il Milan già venduti tutti i tagliandi del primo e secondo anello

Dopo aver perso il derby sabato sera contro il Milan, l'Inter scenderà in campo domani sera di nuovo al Meazza per i quarti di Coppa Italia contro la Roma dell'ex José Mourinho. I tifosi nerazzurri sono pronti a riaccogliere a San Siro lo Special One.