Sole 24 Ore – Inter, stop Suning a BC Partners: “La verità su trattativa con PIF”

Il Sole 24 Ore fa il punto sulla situazione societaria in casa Inter. Ecco la posizione del quotidiano sull'interessamento saudita

Al momento, il soggetto in vantaggio per entrare nell'Inter (attraverso un finanziamento) sarebbe il gigante americano Fortress, che avrebbe già formulato la sua offerta e che starebbe trattando con Suning. Il Sole 24 Ore fa il punto sullo stato della situazione societaria in casa nerazzurra. Per quanto riguarda i sauditi del PIF, Public Investment Fund, di cui tanto si è parlato in questi giorni, secondo il quotidiano le discussioni con Suning sarebbero al momento in una fase preliminare. Scrive Il Sole 24 Ore: