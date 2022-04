CdS – Inter-Verona, una cosa di Perisic ha sorpreso più dei due assist

Il croato ha confermato anche nell'anticipo di sabato pomeriggio un'ottimo momento di forma

Ivan Perisic sta attraversando un'ottimo momento dal punto di vista fisico ed è assolutamente concentrato sul finale di stagione con l'Inter, a prescindere da quanto accadrà sul fronte rinnovo. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi sulle sue prestazioni: "L’ennesima dimostrazione è arrivata sabato con il Verona. Perisic è stato straripante: ha confezionato gli assist per i gol di Barella e Dzeko, ma soprattutto ha sfoderato una condizione atletica scintillante. La sua gamba girava a mille, con l’aggiunta di una disponibilità al sacrificio pressoché assoluta. Ad un certo punto, si è messo a fare pressing su 4 avversari differenti, uno dopo l’altro. Era il secondo tempo, e Inzaghi gli aveva già cambiato ruolo. In sostituzione di Correa, infatti, era entrato proprio Gosens, mentre il croato, appunto, è stato avanzato al fianco di Dzeko. Non è stato un inedito, era già capitato: anche negli ultimi minuti contro la Juventus, ma mai per una mezz’ora abbondante. La sensazione è che sia stato un segnale. A partita in corso, sarà una soluzione che potrà essere sfruttata ancora. Del resto, senza un vero attaccante di gamba e di profondità, Perisic può trasformarsi in un più che valido surrogato. Con buona pace di Sanchez, che, con un Correa in crescita, rischia di perdere terreno nelle gerarchie offensive".