L’Inter che verrà è già un tesoro: 4 nerazzurri tra gli U21 italiani con valore più alto

C’è tanta Inter nell’ultima top ten stilata da Transfermarkt. Sono ben 4 i nerazzurri tra gli Under 21 italiani che valgono di più in questo momento. Si tratta di Alessandro Bastoni (55 milioni), secondo dietro Gigio Donnarumma (60), Andrea Pinamonti (12 milioni), Eddie Salcedo (ora al Verona, 9,5 milioni) e Sebastiano Esposito (al Venezia, 9 milioni la valutazione). Investimenti più che azzeccati che garantiscono un apporto importante per l’Inter che verrà. Bastoni è già una certezza in nerazzurro, mentre gli altri, partendo da Pinamonti, hanno ancora tempo per convincere Antonio Conte e rimanere in pianta stabile all’interno della rosa. Per questo, la società può gongolare.

Completano la classifica Niccolò Zaniolo (45 milioni), Sandro Tonali (32), Moise Kean (30), Luca Pellegrini (12) e Matteo Gabbia (9).