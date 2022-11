TS – Inter, fissato vertice Ausilio-agente Dzeko: una condizione per il rinnovo

Il matrimonio tra Edin Dzeko e l'Inter sembra destinato a prolungarsi. Il bosniaco ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma - come rivelato giorni fa da Fcinter1908.it - i dialoghi per un possibile rinnovo sono già iniziati. Ci sarà tempo per nuovi aggiornamenti tra le parti e per la ricerca di una fumata bianca tutt'altro che complicata da raggiungere.

Si legge su TuttoSport di oggi: "Il presente porta all’idea di rinnovare il contratto in scadenza per un’altra stagione, anche se Dzeko dovrà accettare un ingaggio inferiore ai 5.5 milioni che gli garantisce oggi Suning . Ausilio ha già iniziato a parlare da tempo con Alessandro Lucci , procuratore del bosniaco, e i due si sono dati appuntamento a febbraio quando entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo con buone speranze di fumata bianca. Perché è vero che Dzeko punta a chiudere la carriera in Mls, ma è altrettanto vero che questo Dzeko può ancora dire tanto ad alto livello. Soprattutto, togliersi lo sfizio di conquistare un campionato pure in Italia dopo esserci riuscito in Bundesliga col Wolfsburg e in Premier (2 volte) con il Manchester City".