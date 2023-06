Cds – Inter, oggi vertice con Inzaghi: obiettivo chiaro. Mercato, la certezza è che…

L'Inter accelera ed è al lavoro in vista della prossima stagione. Oggi vertice dirigenti-tecnico per programmare tutto

Archiviata la stagione 2022/23, l'Inter è al lavoro in vista della prossima. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi i dirigenti e Inzaghi si siederanno attorno a un tavolo per programmare la nuova stagione. "L’obiettivo principale sarà lo scudetto, e quindi la seconda stella".

"Ma non si dovrà nemmeno perdere la competitività a livello europeo. Insomma, fondamentale non sbagliare nemmeno una mossa. Con ogni probabilità, il raduno scatterà il 10 luglio (data ancora da confermare), mentre la partenza per la tournée in Giappone è fissata per il 22. Tutto da scoprire con che squadra Inzaghi volerà dall’altra parte del mondo, alla luce dei molti giocatori in scadenza (Dzeko si avvicina al Fenerbahce) e di qualche prestito da sistemare, vedi Lukaku e Acerbi".