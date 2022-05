Inter, prossima settimana vertice di mercato tra Inzaghi e i dirigenti. Dopo arriverà…

La prossima settimana c'è in programma un vertice di mercato tra il tecnico nerazzurro e i dirigenti

Il clima ad Appiano era molto disteso, ieri. Lautaro e Correa hanno cucinato carne per tutti, anche per i dirigenti, presenti al completo. Il merito, come sottolinea la Gazzetta dello Sport , va dato all’allenatore, che su questo aspetto è sempre stato molto attento lungo la sua carriera.

"Dentro la squadra c’è, comunque vada, l’orgoglio di aver giocato una stagione all’altezza in qualsiasi competizione: due vinte, una (la Champions) lasciata con tutti gli onori del caso, l’ultima (il campionato) che - al netto delle parole ufficiali - qualche rimpianto lo lascerà se non dovesse materializzarsi il ribaltone, ma ha comunque indicato una via da seguire per il futuro. La prossima fermata, per Inzaghi, è un vertice di mercato che avverrà con i dirigenti la prossima settimana. Successivamente arriverà anche il rinnovo di contratto, segnale di un’intesa totale con la proprietà e il gruppo dirigente nerazzurro".