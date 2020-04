Jan Vertonghen parla apertamente del suo futuro. Il difensore del Tottenham, in scadenza il prossimo 30 giugno con il club londinese e obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Play Sports Kot: “Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere un club ambizioso. Voglio giocare in Europa poiché la nazionale (belga, ndr) è importante per me“.